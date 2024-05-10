Долар та євро подорожчали. Курси валют у банках

Готівковий курс долара виріс на 17 копійок, курс євро – на 21

Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У п’ятницю, 10 травня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, виріс на 16 коп. і складає 39,43 грн, курс продажу збільшився на 17 коп. до 39,97 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,85 грн, максимальний – 39,61 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,85 грн, максимальний – 40,1 грн.

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Середній курс купівлі євро піднявся на 19 коп. і становить 42,33 грн. Курс продажу виріс на 21 коп. до 43,1 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 41,45 грн, максимальний – 42,61 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,95 грн, а максимальний – 43,45 грн.

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