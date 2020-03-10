Наличные курсы. Доллар подорожал на 78 копеек, евро превысил 29 грн

Во вторник, 10 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 41,93 коп и составляет 24,9827 грн. Курс продажи вырос на 78,4 коп – до 25,6920 грн. Максимальный курс покупки составил 25,22 грн, минимальный курс продажи – 25,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 66,87 коп и составляет 28,1077 грн. Средний курс продажи вырос на 1 грн и 18 коп до 29,1940. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле – за 28,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 20,5 коп и составляет 3,128 грн. Средний курс продажи упал на 8,8 коп и составляет 3,690 грн за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – также 3,5 грн.