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Экс-главе банка Михайловский сообщили о подозрении

Экс-главе банка Михайловский сообщили о подозрении
13.12.2019, 16:16

ГБР подозревает бывшего руководителя банка Михайловский в нанесении убытков государству на 870 млн грн

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении в злоупотреблении полномочиями бывшему и.о. главы правления Банка Михайловский, которые привели к убыткам Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на сумму 870 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно следствию, глава банка безосновательно взял кредиты и за один день перечислил более 870 млн грн на счета восьми компаний, “понимая, что предоставленные кредитные средства не будут возвращены”.

Эти действия привели к неплатежеспособности банка Михайловский, отмечают в ГБР. В финучреждение ввели временную администрацию, а ФГВФЛ начал возмещать средства вкладчикам за счет государства.

Продолжается расследование других эпизодов преступных действий бывшего руководства банка, которые привели к общим убыткам Фонда гарантирования на 2,4 млрд грн.

Также следователи проверяют причастность владельцев и других сотрудников банка к этим преступлениям.

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Виктор Полищук банк Михайловский игорь дорошенко
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