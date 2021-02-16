Евро и доллар заметно подорожали. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 февраля курс гривни по отношению к евро упал на 25 копеек, а по отношению к доллару – на 12 копеек.

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Анна Ишутина

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