Столичный офис банка Киевская Русь выставили на продажу

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на торги офисное здание банка Киевская Русь, расположенное на улице Хорива, 11-А, недалеко от станции метро Контрактовая площадь в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

На торги выставлен офис общей площадью 1403.2 кв. м. и более 1100 единиц основных средств.

Торги состоятся 25 июля 2019 по модели голландского аукциона на площадке ProZorro.Продажи.

Начальная цена лота – 58,45 млн грн.

Напомним, банк Киевская Русь был признан НБУ неплатежеспособным 19 марта 2015 года. В этот же день у финучреждения также была отобрана банковская лицензия.

После этого мажоритарный акционер банка, которым, по данным НБУ, является глава правления банка Виктор Братко, подал иск о незаконности решения НБУ.

В ноябре 2018 года Верховный суд подтвердил законность ликвидации банка.