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16.07.2019, 12:16

Столичный офис банка Киевская Русь выставили на продажу

Столичный офис банка Киевская Русь выставили на продажу

Фонд гарантирования продают офисное здание банка Киевская Русь почти за 50 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на торги офисное здание банка Киевская Русь, расположенное на улице Хорива, 11-А, недалеко от станции метро Контрактовая площадь в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

На торги выставлен офис общей площадью 1403.2 кв. м. и более 1100 единиц основных средств.

Торги состоятся 25 июля 2019 по модели голландского аукциона на площадке ProZorro.Продажи.

Начальная цена лота – 58,45 млн грн.

Напомним, банк Киевская Русь был признан НБУ неплатежеспособным 19 марта 2015 года. В этот же день у финучреждения также была отобрана банковская лицензия.

После этого мажоритарный акционер банка, которым, по данным НБУ, является глава правления банка Виктор Братко, подал иск о незаконности решения НБУ.  

В ноябре 2018 года Верховный суд подтвердил законность ликвидации банка.

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Теги: киевская русь, фонд гарантирования
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