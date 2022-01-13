Финтех-компания Дубилета привлекла $7,4 млн для запуска необанков. Детали

Финтех-стартап из Великобритании Fintech Farm, соучредителем которого является бывший министр Кабминa и соучредитель Fintech Band Дмитрий Дубилет, привлек $7,4 млн для запуска необанков, сообщает TechCrunch.

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Отмечается, что в стартап инвестировали Flyer One Ventures (экс-компания Genesis Investments) и Solid. Также в раунде инвестирования участвовали TA Ventures, Jiji, u.ventures и AVentures Capital.

Компания планирует открыть цифровые банки без отделений еще в восьми странах Азии и Африки в течение следующих двух лет на эти деньги.

В ноябре 2021 года Fintech Farm открыла свой первый необанк под названием Leobank Fintech Farm в Азербайджане. Через три месяца после запуска компания выпустила более 100 000 карт. К концу года стартап надеется довести это число до миллиона карт.

Дубилет сообщил изданию, что операционная модель Fintech Farm в Азербайджане и на перспективных для компании рынках заключается в запуске своего приложения в рамках партнерских отношений с местными банками. По его словам, Fintech Farm отвечает за бизнес-сторону — приложения и процессы принятия кредитных решений. Банк-партнер имеет местные лицензии, капитал, поскольку обе стороны в равной степени инвестируют в бизнес.

На первое полугодие 2022 года компания запланировала выход на рынок Нигерии. Компания заявляет, что получила микрофинансовую банковскую лицензию.

Основатели заявили, что если Fintech Farm приобретет до 200 000 клиентов, она будет сотрудничать с банками для дальнейшего масштабирования.

По словам соучредителя Fintech Farm Безкровного, компания видит возможность открыть "массовую кредитную карту" в Нигерии, поскольку в стране кредиты выдают не всем и процентные ставки по кредитным предложениям могут превышать 100%.

"Мы восполним этот пробел и примем тех клиентов, которыми традиционные банки пренебрегают, и предложим им справедливые процентные ставки", – сообщил Безкровный.





Дмитрий Дубилет основал Fintech Farm вместе с Николаем Безкровным, бывшим директором KPMG UK и основателем и генеральным директором Middleware Александром Витязем в 2021 году. Украинская компания разработала платформу для запуска необанков – банков без отделений. Платформу продают банкам, которым интересно запустить подобный проект. Fintech Farm использует разные названия в каждой стране, но с одним и тем же дизайном — львом с сиреневой гривой.

Дмитрий Дубилет и Олег Гороховский (а также еще несколько других основателей), вместе запускали Fintech Band и monobank. После ухода в политику Дубилет покинул команду и вышел из состава акционеров. Теперь он занимается собственными проектами (Ba Food, Dobrozem, Finmap, Checkbox) и инвестициями. Александр Витязь, после ухода из ПриватБанка, занимался развитием собственной компании Middleware и ее основным продуктом – платформой Corezoid.

В июне 2021 года Дубилет запустил Fintech Farm – платформу для запуска необанков.

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Наталия Фреик

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