Дубилет и Витязь запустили Fintech Farm – платформу для запуска необанков. Детали

После появления новостей о том, что казахстанский Kaspi.kz покупает украинскую Portmone Group для выхода на местный рынок, пользователи Facebook заметили сайт проекта под названием Leobank. Это банк без отделений (необанк) в Азербайджане, который очень схож с украинским monobank, пишет AIN.UA.

Оказалось, что Leobank имеет украинские корни. Это проект компании Fintech Farm, которую запустили Дмитрий Дубилет, Александр Витязь (создатель Приват24), а также Николай Безкровный, с которым Дубилет познакомился несколько лет назад в Лондоне.

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Как рассказал Дубилет изданию, Fintech Farm – украинская компания, которая разработала платформу для запуска необанков – банков без отделений. Платформу продают банкам, которым интересно запустить подобный проект. Первым клиентом стала Unibank из Азербайджана, вместе они запустили Leobank.

Дубилет не раскрывает, когда была собрана команда Fintech Farm, как долго разрабатывалась платформа и сколько средств инвестировано в проект. Размер команды также неизвестен, но разработка – в Украине. Дубилет лишь заявил, что компания выдает опционы членам команды.

Запускать необанки руководство Fintech Farm готово с банками из самых разных стран, но выходить на рынок Украины не планируют.

Дубилет не скрывает, что Leobank и monobank имеют сходства, но главная цель – сделать понятный и простой для пользователя продукт. Похожи лендинги продуктов, интерфейс, есть маскот (персонаж-талисман) из семейства кошачьих: у monobank маскотом стал белый кот, у leobank – лев. Также доступен кешбек, большой кредитный лимит и 62 дня на его погашение.

Полноценный запуск Leobank запланирован на конец сентября, пока собирают заявки на получение карт.

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Дмитрий Дубилет и Олег Гороховский (а также еще несколько других основателей), вместе запускали Fintech Band и monobank. После ухода в политику Дубилет покинул команду и вышел из состава акционеров. Теперь он занимается собственными проектами (Ba Food, Dobrozem, Finmap, Checkbox) и инвестициями. Александр Витязь, после ухода из ПриватБанка, занимался развитием собственной компании Middleware и ее основным продуктом – платформой Corezoid.

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Юрий Тарасовский

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