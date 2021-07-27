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Платежную систему Portmone покупает крупнейший финтех Казахстана

27.07.2021, 09:56
Платежную систему Portmone покупает крупнейший финтех Казахстана - Фото
Иллюстративное фото: Kaspi.kz - Facebook

"Дочка" крупнейшей казахстанской финтех-компании Kaspi.kz, Kaspi Pay, заключила соглашение о покупке украинской платежной системы Portmone Group. Соответствующие данные опубликованы на сайте Лондонской фондовой биржи.

Kaspi.kz намерена купить 100% Portmone. При этому сумма сделки не разглашается. Сделку хотят завершить к IV кварталу 2021-го. Ее должны одобрить Национальный банк Украины и антимонопольные регуляторы Украины и Казахстана.

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Отмечается, что Kaspi.kz покупает Portmone с целью вывода на украинский рынок своих платежных услуг. Завершение сделки также предоставит Kaspi.kz платежную лицензию и аккредитацию Visa и Mastercard в Украине.

"Украина – это возможность с населением 42 млн человек, характеризующаяся высокой распространенностью наличных денег (44% снятия наличных), низким уровнем электронной коммерции на уровне 8% розничной торговли, низким уровнем необеспеченного потребительского кредитования (менее 4,5% ВВП) и распространенностью смартфонов более 70%", – говорится в сообщении на Лондонской бирже.

Kaspi.kz – крупнейшая платежная, торговая площадка и экосистема финансовых технологий в Казахстане. Через мобильное приложение можно оплачивать без комиссии 5000 услуг, переводить деньги, покупать онлайн вещи и авиабилеты. Через приложение также можно оформлять кредит в банке Kaspi Bank. Приложением пользуется 8,5 млн казахстанцев. C 2020 года Kaspi.kz котируется на Лондонской фондовой бирже. Доход за первые полгода 2021-го – $932,9 млн.

Portmone – украинская платежная система. Через нее можно оплачивать коммунальные и бытовые услуги, проводить переводы с карты на карту, пополнять мобильный погашать финансовые услуги. Предоставляет и B2B продукты. Среди них – интернет-эквайринг для продавцов, решения для интернет-платежей и мобильных платежей банков. Основатель – Игорь Горин.

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Александр Мясищев
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Portmone kaspi.kz portmone group kaspi pay
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