Гривня еще подешевела. Курс валют НБУ
30.12.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 декабря курс гривни по отношению к евро снизился на 1 копейку. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же самом уровне.
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