Национальный банк опубликовал новый отчет о финансовой стабильности, подводящий итоги для украинской экономики в конце крайне сложного 2022 года.

Только экономика Украины начала восстанавливаться, как очередной удар по ней Россия нанесла своими атаками на энергетическую инфраструктуру.

В то же время международные партнеры только увеличивают помощь Украине, что позволяет гривне чувствовать себя довольно уверенно. И цены выше прогнозов в 30% не вырастут.

Основные тезисы из масштабного отчета (на 47 страниц) Национального банка — в обзоре LIGA.net.

Экономика постепенно восстанавливается

В третьем квартале украинская экономика начала восстановление после большого падения в первом полугодии. Этому способствовали стабилизация фронта и удачные наступления ВСУ, что позволило налаживать производство и цепочки поставок.

Также положительное влияние оказало так называемое зерновое соглашение, которое позволило нарастить экспорт агропродукции, улучшить условия для хранения нового урожая и стимулировало смежные отрасли.

Однако с октября Украина получила новый мощный удар по экономике — энергетический террор со стороны России.

"Дефицит электроэнергии приводит к простоям бизнеса, усложняет логистику и продажу. Так что в IV квартале объемы производства снова начали сокращаться", — говорится в отчете.

Негативное влияние энергетического террора может привести к истощению ресурсов предприятий, снижению их платежеспособности и усилению кредитных рисков. Некоторые компании могут вообще прекратить работу.

Так что риски спада производства выше, чем вероятность положительных сдвигов.

В целом же по итогам 2022 года экономика Украины упадет примерно на треть.

Курс гривни

В июле Нацбанк повысил официальный курс гривни на 25% (с 29,25 до 36,6 грн/$), но по сравнению с этим периодом ситуация на валютном рынке улучшилась.

Так, смягчение валютных ограничений и запуск зернового коридора (увеличивший экспорт и, соответственно, поступление валюты в страну) ослабило давление на валютный рынок.

Благодаря этому Нацбанк снизил объемы своих интервенций на межбанке. В июне было минус $4 млрд, по итогам ноября — минус $1,6 млрд.

"Однако валютный рынок все еще не способен самостоятельно сбалансироваться, спрос на валюту со стороны бизнеса и населения остается высоким", — отмечается в отчете.

То есть, несмотря на улучшение ситуации, Украина не готова к возвращению плавающего курса. Об этом не раз говорили чиновники НБУ, и об этом говорится в отчете.

Читайте также

Еще один позитив в этом вопросе — золотовалютные резервы Украины достигли $28 млрд благодаря международной помощи, что больше объема резервов в начале вторжения.

"Этот уровень покрывает три с половиной месяца будущего импорта", — уточнили в НБУ.

Инфляция

Рост цен не стал больше ожидаемого — по итогам года инфляция не превысит 30%.

Причины роста цен все те же: разрушение производственных мощностей, нарушение логистики, рост производственных издержек, ограниченное предложение отдельных товаров, высокие цены на мировых рынках, ослабление гривни.

Сдерживать инфляцию помогли повышение Нацбанком учетной ставки до 25%, подавленный спрос, а также фиксация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Будут оказывать влияние эти факторы и в следующем году.

В то же время уже упомянутый энергетический террор России находится в списке факторов, негативно влияющих на рост цен.

Также авторы отчета отдельно упоминают цены на мировых рынках — они постепенно снижаются, хотя остаются на исторически высоких уровнях. Так, дешевеют зерновые (в том числе и благодаря работе "коридора" из Украины), железная руда, нефть, газ.

Снижение цен на энергоносители позитивно для Украины, но с наступлением холодов они остаются высокими и волатильными.

Доходы украинцев

С началом войны доходы людей в частном секторе резко рухнули, но статистически эти потери в значительной степени компенсировались благодаря выплатам военнослужащим, размер которых стремительно увеличился.

"Данные об уплатах единого социального взноса и НДС свидетельствуют, что номинальные доходы населения во втором полугодии превышают прошлогодние показатели", — говорится в отчете.

Рост номинальных доходов и экономное потребление способствовали увеличению сбережений. Также росли остатки средств населения на банковских счетах.

Банковский сектор

Сектор продолжает наращивать ликвидность благодаря притоку средств клиентов, которые получают их в первую очередь через государственные выплаты. Более половины расходов бюджета обеспечили международная помощь и эмиссия Нацбанка (т.е. "печатанье" гривны).

Однако наполнение банковской системы новыми ресурсами (извне отечественной частной финансовой системы) происходит достаточно неравномерно. Основной объем этих средств получают, прежде всего, крупнейшие государственные банки — Ощадбанк и ПриватБанк.

В частных украинских и иностранных банках средства населения во втором полугодии постепенно сокращались.

Кредитование банками остается крайне ограниченным, в большинстве своем бизнес привлекает средства благодаря государственным программам (прежде всего 5-7-9%).

"В предоставленных во втором полугодии по программе господдержки займам преобладают кредиты аграриям и предприятиям торговли", — говорится в отчете.

Также банки постепенно признают кредитные потери, хотя, по мнению НБУ, они с этим затягивают. Так, на начало военного положения 13% корпоративного портфеля по сумме испытали дефолт, к началу ноября доля неработающих кредитов возросла до 40,5%.

Несмотря на все это, банки в большинстве своем остаются операционно прибыльными. Количество операционно убыточных учреждений уже почти такое же, как и в 2021-м.

Две ключевые составляющие доходов банков — чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы — растут. Чистый процентный доход за одиннадцать месяцев вырос по сравнению с показателями предыдущего года на 28%.

Рынок недвижимости

Спрос на жилье остается очень слабым. По данным нотариусов, за 9 месяцев 2022 года заключено чуть более 25% от количества сделок за аналогичный период 2021-го.

Также медленно возобновляется строительство нового жилья, нередко это происходит только на бумаге. За 9 месяцев завершено строительство 2,8 млн кв. м многоквартирного жилья, что вдвое меньше, чем в прошлом году.

Разрушение жилья и вялое восстановление отрасли в будущем существенно снизит предложение на рынке и приведет к дефициту после войны, отмечают в Нацбанке.

Гривневые цены растут только на первичном рынке недвижимости, быстрее всего — на западе страны.

"Рост цен в ряде регионов заметно опережает общую инфляцию. По данным ЛУН, в Киеве цены на новостройки за январь-ноябрь этого года выросли около 40%, а во Львове — вдвое быстрее", — говорится в отчете.

Ипотечное кредитование практически исчезло. В марте-сентябре были лишь единичные случаи таких соглашений, в сентябре-октябре ипотеку выдали более 100 раз в среднем на 1 млн грн. Почти все сделки — на вторичном рынке.

Спрос на рынке аренды остается низким, цены стабилизировались на уровне в среднем на 40% ниже уровня февраля.

Низкие цены на аренду по сравнению с ценами на недвижимость будут также сдерживать спрос на новое жилье.

Международная помощь

Это фактически главный фактор, позволяющий удерживать экономику страны.

Несмотря на то, что война затянулась, поддержка Украины со стороны партнеров только увеличивается, отмечают в Нацбанке. За 11 месяцев мы получили более $28 млрд помощи, из которых гранты — 42%.

На следующий год Совет ЕС уже утвердил 18 млрд евро помощи, а в бюджете США на помощь Украине предусмотрено $45 млрд (речь идет не только о финансовой помощи непосредственно госбюджету Украины, но и про другие виды).

Во втором полугодии международная помощь компенсирует торговый дефицит и возместит оттоки капитала.

В новом году помощь партнеров останется основой для финансирования государственного бюджета Украины. В принятом госбюджете на следующий год доходы предполагаются вдвое ниже расходов, дефицит — около 21% ВВП ($35,5 млрд по текущему курсу).

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.