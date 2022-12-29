Еврокомиссия дает 100 млн евро на восстановление украинских школ

Европейская комиссия выделила 100 млн евро на восстановление украинских школ, разрушенных в результате российской агрессии. Об этом сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Будущее Украины начинается с ее детей. Мы инвестируем 100 млн евро в восстановление школ, разрушенных российскими бомбами. Отправляем школьные автобусы, чтобы дети могли безопаснее добираться до школ и возвращаться. Собираем и доставляем компьютеры, поэтому учащиеся смогут продолжить обучение", – отметила фон дер Ляйен.

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По данным Еврокомиссии, более 5,7 млн украинских детей ощутили на себе последствия российской войны.

Свыше 2800 учебных заведений в Украине были разрушены или повреждены в результате российской агрессии.

Еврокомиссия призвала страны ЕС выделить Украине гуманитарную помощь и обеспечить украинских детей школьными автобусами.

Ранее сообщалось, что общая сумма денежных выплат украинцам от разных агентств ООН и других гуманитарных организаций превысила $1 млрд.

Наталія Софієнко

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