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Еврокомиссия дает 100 млн евро на восстановление украинских школ

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 15:38
Еврокомиссия дает 100 млн евро на восстановление украинских школ - Фото
Разрушенная россиянами школа в Харькове (Фото: EPA)

Европейская комиссия выделила 100 млн евро на восстановление украинских школ, разрушенных в результате российской агрессии. Об этом сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Будущее Украины начинается с ее детей. Мы инвестируем 100 млн евро в восстановление школ, разрушенных российскими бомбами. Отправляем школьные автобусы, чтобы дети могли безопаснее добираться до школ и возвращаться. Собираем и доставляем компьютеры, поэтому учащиеся смогут продолжить обучение", – отметила фон дер Ляйен.

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По данным Еврокомиссии, более 5,7 млн украинских детей ощутили на себе последствия российской войны.

Свыше 2800 учебных заведений в Украине были разрушены или повреждены в результате российской агрессии.

  • Еврокомиссия призвала страны ЕС выделить Украине гуманитарную помощь и обеспечить украинских детей школьными автобусами.
  • Ранее сообщалось, что общая сумма денежных выплат украинцам от разных агентств ООН и других гуманитарных организаций превысила $1 млрд.
Наталія Софієнко
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европейская комиссия украинские школы
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