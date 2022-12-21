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Общая сумма денежных выплат украинцам от международных организаций превысила $1 млрд

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 15:33
Общая сумма денежных выплат украинцам от международных организаций превысила $1 млрд - Фото
Фото: depositphotos.com

Общая сумма денежных выплат украинцам от разных агентств ООН и других гуманитарных организаций превысила $1 млрд, сообщило в среду Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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С начала войны денежную помощь получили 4,3 млн украинцев.

В последние два месяца международные гуманитарные организации значительно расширили программы денежных выплат, чтобы помочь жителям освобожденных территорий, переживших оккупацию.

Деньги уже получили более 100 000 граждан на деоккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областей.

На освобожденных территориях продолжаются проекты денежной помощи, которые реализуются Минреинтеграции совместно с Обществом Красного Креста Украины и Международной организацией по миграции. Другие международные доноры планируют увеличить денежную поддержку пострадавшим от оккупации украинцам, заявило министерство.

Андрій Водяний
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война Минреинтеграции денежная помощь
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