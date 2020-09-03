Курс валют стабильный: на межбанке "штиль"

В четверг, 3 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,68/27,705, к закрытию котировки составили 27,68/27,70.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,635, максимальные – 27,70. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,66, максимальные – 27,725.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,6679/32,6974, к закрытию котировки составили 32,7897/32,8106.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3658/0,3664, к закрытию котировки составили 0,3689/0,3693.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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