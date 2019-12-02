К закрытию межбанка доллар подешевел

В понедельник, 2 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,94/23,97, к закрытию котировки составили 23,935/23,955.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,935, максимальные – 23,96. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,955, максимальные – 23,98.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,3746/26,4053, к закрытию котировки составили 26,4314/26,4511.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3714/0,3720, к закрытию котировки составили 0,3720/0,3727.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"