К закрытию межбанка гривня вновь укрепилась

В четверг, 27 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,60/24,62, к закрытию котировки составили 24,50/24,52.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,50, максимальные – 24,60. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,52, максимальные – 24,62.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,8656/26,8850, к закрытию котировки составили 26,8912/26,9082.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3749/0,3753, к закрытию котировки составили 0,3705/0,3709.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"