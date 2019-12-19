К закрытию межбанка курс евро опустился ниже 26 грн

В четверг, 19 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,39/23,41, к закрытию котировки составили 23,28/23,305.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,28, максимальные – 23,39. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,305, максимальные – 23,41.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,0237/26,0436, к закрытию котировки составили 25,8896/25,9151.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3739/0,3744, к закрытию котировки составили 0,3731/0,3736.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"