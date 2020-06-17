К закрытию межбанка курс евро вновь снизился

В среду, 17 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,78/26,81, к закрытию котировки составили 26,785/26,805.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,73, максимальные – 26,795. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,75, максимальные – 26,815.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,2131/30,2389, к закрытию котировки составили 30,0474/30,0698.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3850/0,3857, к закрытию котировки составили 0,3842/0,3847.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"