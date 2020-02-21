К закрытию торгов на межбанке курс доллара вырос

В пятницу, 21 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,42/24,45, к закрытию котировки составили 24,45/24,475.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,42, максимальные – 24,46. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,45, максимальные – 24,485.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,3589/26,3888, к закрытию котировки составили 26,4940/26,5162.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3796/0,3802, к закрытию котировки составили 0,3792/0,3797.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"