Кабмин разрешил госбанкам продавать проблемные активы со скидкой

15 апреля Кабинет министров Украины принял постановление, которым утвердил критерии и условия определения государственными банками мероприятий по управлению проблемными активами (NPLs). Об этом сообщает пресс-служба Камбина.

В частности документом предусмотрено, что наблюдательный совет госбанка утверждает стратегию управления NPLs и план ее реализации.

Кроме того, при принятии решения о выборе инструментов урегулирования задолженности, банк обязан отдавать предпочтение таким, которые обеспечивают на момент принятия решения "наибольшую чистую текущую стоимость ожидаемых денежных потоков от актива".

При этом банк самостоятельно выбирает инструмент урегулирования задолженности и способы реализации взысканного имущества.

Также "устанавливаются особенности продажи долга/уступки права требования к должнику/контрагента по цене, ниже балансовой стоимости актива". При этом должны проводиться открытые и прозрачные аукционы, а долг/уступка права не может быть продан/уступлен конечному бенефициару собственника должника/контрагента, залогодателю, поручителю или связанному с ним лицу.

Постановлением также определяются критерии к активам банка, которые могут быть списаны за счет сформированных резервов.

В Минфине отмечают, что решение Кабмина чрезвычайно актуально, так как инструментарий работы с NPLs для госбанков был достаточно ограничен, что делало невозможным очистку их балансов от NPLs и получение возмещения.

При этом проблемный актив (даже по которому была финансовая реструктуризация) продолжал учитываться, требовал резервирования, обслуживания и продолжал генерировать убытки.

На 1 января объем NPL в украинских банках впервые за последние годы опустился ниже уровня 50% и составил 48,4% (-4,5 п.п. за 2019 год).

В ноябре 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2272, в котором предлагается предоставить госбанкам право на продажу неработающих кредитов.

В июле 2019 года НБУ установил для банков новые требования к управлению проблемными активами. Для поэтапной имплементации новых требований НБУ установил 14-месячный срок, который заканчивается осенью 2020 года.

В апреле Кабмин разработал проект постановления "Некоторые вопросы работы с неработающими активами банков с государственной долей", в котором предусмотрена возможность продажи проблемных активов банков с госкапиталом по принципу "голландского" аукциона через ФГВФЛ.