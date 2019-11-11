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Клиенты ПриватБанка попали в "очередь" из-за AliExpress

Клиенты ПриватБанка попали в "очередь" из-за AliExpress
11.11.2019, 15:26

ПриватБанк сообщил о резком увеличении количества транзакций с китайского онлайн-магазина

Распродажа на китайском интернет-магазине AliExpress в понедельник, 11 ноября, спровоцировала временную задержку в работе платежных сервисов ПриватБанка.

"Очередь" в обработке платежей возникла около 12:00 по киевскому времени, к 14:30 процессинг банка уже работал в обычном режиме, рассказали LIGA.net в пресс-службе ПриватБанка.

"Сбоев не было. Мы столкнулись с резким одномоментным увеличением количества транзакций, речь шла примерно о 60 000 платежей в минуту. Из-за этого операции обслуживались в порядке очереди, сейчас процессинг обрабатывает транзакции без задержек", - сообщили в банке.

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ПриватБанк AliExpress
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