Клиенты ПриватБанка попали в "очередь" из-за AliExpress

Распродажа на китайском интернет-магазине AliExpress в понедельник, 11 ноября, спровоцировала временную задержку в работе платежных сервисов ПриватБанка.

"Очередь" в обработке платежей возникла около 12:00 по киевскому времени, к 14:30 процессинг банка уже работал в обычном режиме, рассказали LIGA.net в пресс-службе ПриватБанка.

"Сбоев не было. Мы столкнулись с резким одномоментным увеличением количества транзакций, речь шла примерно о 60 000 платежей в минуту. Из-за этого операции обслуживались в порядке очереди, сейчас процессинг обрабатывает транзакции без задержек", - сообщили в банке.