Котировки доллара к закрытию межбанка

В среду, 26 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,16/26,18, к закрытию котировки не изменились.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,155, максимальные – 26,175. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,17, максимальные – 26,19.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,7203/29,7492, к закрытию котировки составили 29,6968/29,7169.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4160/0,4170, к закрытию котировки составили 0,4148/0,4156.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"