Курс доллара на межбанке превысил 25 грн

В пятницу, 18 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,00/25,04, к закрытию котировки составили 25,09/25,13. Напомним, вчера, 17 октября, котировки доллара к закрытию составили 24,86/24,90.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,00, максимальные – 25,09. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,04, максимальные – 25,13.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,6702/27,7146, к закрытию котировки составили 27,9527/27,9948.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3886/0,3894, к закрытию котировки составили 0,3918/0,3925.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"