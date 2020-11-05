Курс доллара упал на 22 копейки. Итоги торгов на межбанке

В четверг, 5 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,42/28,44, к закрытию котировки составили 28,20/28,225.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,20, максимальные – 28,45. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,225, максимальные – 28,47.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,3821/33,4056, к закрытию котировки составили 33,3577/33,3873.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3616/0,3620, к закрытию котировки составили 0,3652/0,3657.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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