Курс доллара в банках вырос

В понедельник, 15 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 5,8 коп и составляет 26,6117 грн. Курс продажи вырос на 6,77 коп – до 26,8867 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,4 грн, максимальный - 26,75 грн. Для продажи минимальный курс – 26,7 грн, максимальный – 27,1 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,47 коп и составляет 29,6957 грн. Средний курс продажи упал на 3,7 коп и составляет 30,2830 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,25 грн, максимальный - 29,9 грн. Для продажи минимальный курс – 30,1 грн, максимальный - 30,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,287 грн. Средний курс продажи упал на 0,8 коп и составляет 3,870 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,78 грн. Для продажи минимальный курс – 3,78 грн, максимальный – 4,0 грн.