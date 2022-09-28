Курс евро упал еще на 58 копеек. Наличные курсы

В среду, 28 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 26 коп. и составляет 41,12 грн. Курс продаж опустился на 29 коп. и составил 42,02 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,8 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, максимальный – 42,4 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 54 коп. и составляет 39,24 грн. Средний курс продаж снизился на 58 коп. и составил 40,43 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,4 грн, максимальный – 39,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 41 грн.

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Анна Ішутіна

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