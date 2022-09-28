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Сенат США поддержал временное финансирование Украины почти на $12 млрд

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 09:58
Сенат США поддержал временное финансирование Украины почти на $12 млрд - Фото
Сенат США (Фото - ЕРА)

Сенат США принял законопроект о временном финансировании, предусматривающий выделение Украине более $12 млрд, сообщает Washington Post.

Законопроект позволит финансировать правительство США до 16 декабря, что даст участникам переговоров больше времени, чтобы разрешить свои разногласия и договориться о государственных расходах на 2023 финансовый год. Документ позволит предотвратить так называемый шатдаун — вынужденную приостановку работы госучреждений, которая может начаться в субботу.

Кроме того, законопроект включает пакет помощи Украине в ее борьбе с российскими войсками. Среди средств – $3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку; $1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, оказавшим поддержку; и $2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

В начале сентября стало известно, что президент США Джо Байден обратился в Конгресс с запросом о предоставлении дополнительных $11,7 млрд для финансирования помощи Украине.

Наталія Софієнко
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США поддержка Украины финансовая поддержка Украины
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