Госбанки Турции также отказались от работы с российской платежной системой "Мир"
Государственные банки Турции отказались от работы с российской платежной системой "Мир". Ранее это сделали частные банки, сообщает турецкий телеканал NTV.
"Вслед за частными банками, работающими в Турции, государственные банки также вышли из российской платежной системы "Мир", — сообщает телеканал.
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Указывается, что после предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему "Мир", банки İş Bankası и Denizbank вышли из системы.
По ним аналогичное решение приняли три государственных банка. Речь идет о Ziraat Bankası, Vakifbank и Halkbank.
Ранее об отказе от карт "Мир" объявили некоторые частные банки Турции, Казахстана и Вьетнама и Узбекистана.
- В августе, после того, как пять турецких банков присоединились к платежной системе "Мир", стало известно о письме заместителя министра финансов США Уолли Адеем , в котором было предупреждение турецким компаниям о риске попасть во вторичные санкции за сотрудничество с Россией.
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