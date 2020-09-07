Курс гривни на межбанке вырос

В понедельник, 7 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,77/27,80, к закрытию котировки составили 27,76/27,78.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,725, максимальные – 27,78. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,755, максимальные – 27,80.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,8491/32,8846, к закрытию котировки составили 32,8262/32,8387.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3674/0,3680, к закрытию котировки составили 0,3664/0,3668.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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