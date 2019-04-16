Курс наличного доллара снизился

Во вторник, 16 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2,23 коп до 26,6390 грн. Курс продажи упал на 2,90 коп – до 26,9527 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,7 грн, минимальный курс продажи – 26,79 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,43 коп и составляет 30,0213 грн, средний курс продажи упал на 2,67 коп до 30,5303. Продать евро дороже можно за 30,16 грн, купить дешевле – за 30,3 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 3,742 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп и составляет 4,208 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,15 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)