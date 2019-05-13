Курс наличного доллара снова упал

В понедельник, 13 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с субботой, упал на 4,13 коп до 26,0820 грн. Курс продажи упал на 6,73 коп – до 26,4137 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи – 26,23 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,43 коп и составляет 29,1803 грн, средний курс продажи упал на 3,93 коп до 29,7297. Продать евро дороже можно за 29,4 грн, купить дешевле – за 29,55 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,1 коп и составляет 3,627 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп и составляет 4,096 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,95 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,0 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)