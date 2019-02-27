Курс наличного доллара вырос

В среду, 27 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4,33 коп до 26,8603 грн. Курс продажи вырос на 2,17 коп – до 27,1183 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 26,96 грн, минимальный курс продажи – 27,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,67 коп и составляет 30,4143 грн, средний курс продажи вырос на 5,73 коп до 30,9127. Продать евро дороже можно за 30,61 грн, купить дешевле – за 30,72 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,1 коп и составляет 3,713 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи не изменился и составляет 4,160 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,02 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,1 грн.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют

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Обзор составлен на основе информации, собранной LIGA.net

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)