Курс юаня рухнул до минимума двух лет

Китайские аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление национальной валюты

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Сегодня, 25 октября, Народный банк Китая (НБК) вновь понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 52 базисных пункта, до 6,9409 юаня за доллар.

Котировки юаня зафиксированы на минимальном с декабря 2016 года уровне.

При дальнейшем незначительном падении курса по отношению к доллару жэньминьби может оказаться в диапазоне 10-летней давности, аналогичном июню 2008 года, когда юань оказался ниже отметки 6,9, которую опять преодолел только в декабре 2016 года.

По утверждению аналитиков финансового издания Хэсюнь, в последнее время в монетарной политике США и Китая наблюдается существенные расхождения, которые усугубляются тревожными настроениями мировых инвесторов, стремящихся уберечь свой капитал от рисков. Как заявляют эксперты, в ближайшее время тенденция к девальвация юаня продолжит существовать.

Несмотря на то, что в первые месяцы текущего года наблюдалось устойчивое укрепление курса (в январе среднемесячный показатель составил 6,4364 юаня за доллар, в феврале - 6,3161, в марте он остался практически на неизменном уровне, в апреле вновь вырос до 6,2975), в мае наметилась тенденция на понижение до 6,3757 юаня за доллар, которая сохранилась в июне (6,4555), усилилась в июле (6,7034) и август (6,8438), однако замедлилась в сентябре (6,8445).

Юань стал более динамично колебаться по отношению к доллару после того, как правительство КНР приступило к преобразованию традиционного нерыночного механизма формирования обменного курса. В августе 2015 года руководство НБК решило оптимизировать расчет валютных котировок за счет более гибкой методики, учитывающей больший спектр рыночных факторов. Переходу к более либеральной практике способствовало неизменно положительное сальдо во внешней торговле Китая с большинством стран, а также прочные позиции юаня в отношении денежных единиц других государств. Амплитуда колебаний к официальному паритету, устанавливаемому китайским ЦБ, за сутки не должна превышать 2%.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%.