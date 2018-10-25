Курс юаня рухнул до минимума двух лет

Сегодня, 25 октября, Народный банк Китая (НБК) вновь понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 52 базисных пункта, до 6,9409 юаня за доллар.
Котировки юаня зафиксированы на минимальном с декабря 2016 года уровне.
При дальнейшем незначительном падении курса по отношению к доллару жэньминьби может оказаться в диапазоне 10-летней давности, аналогичном июню 2008 года, когда юань оказался ниже отметки 6,9, которую опять преодолел только в декабре 2016 года.
По утверждению аналитиков финансового издания Хэсюнь, в последнее время в монетарной политике США и Китая наблюдается существенные расхождения, которые усугубляются тревожными настроениями мировых инвесторов, стремящихся уберечь свой капитал от рисков. Как заявляют эксперты, в ближайшее время тенденция к девальвация юаня продолжит существовать.
Несмотря на то, что в первые месяцы текущего года наблюдалось устойчивое укрепление курса (в январе среднемесячный показатель составил 6,4364 юаня за доллар, в феврале - 6,3161, в марте он остался практически на неизменном уровне, в апреле вновь вырос до 6,2975), в мае наметилась тенденция на понижение до 6,3757 юаня за доллар, которая сохранилась в июне (6,4555), усилилась в июле (6,7034) и август (6,8438), однако замедлилась в сентябре (6,8445).
Юань стал более динамично колебаться по отношению к доллару после того, как правительство КНР приступило к преобразованию традиционного нерыночного механизма формирования обменного курса. В августе 2015 года руководство НБК решило оптимизировать расчет валютных котировок за счет более гибкой методики, учитывающей больший спектр рыночных факторов. Переходу к более либеральной практике способствовало неизменно положительное сальдо во внешней торговле Китая с большинством стран, а также прочные позиции юаня в отношении денежных единиц других государств. Амплитуда колебаний к официальному паритету, устанавливаемому китайским ЦБ, за сутки не должна превышать 2%.
По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%.
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