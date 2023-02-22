Курсы доллара и евро снова падают. Курсы валют по банкам

В среду, 22 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 11 коп. и составил 39,26 грн. Курс продаж опустился также на 11 коп. до 39,88 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,55 грн, максимальный – 39,5 грн. Для продажи минимальный курс также 39,45 грн, максимальный – 40,5 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 17 коп. и составил 41,39 грн. Средний курс продаж опустился также на 17 коп. до 42,3 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,75 грн, максимальный – 42 грн. Для продажи минимальный курс – 41,75 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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