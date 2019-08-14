Межбанк закрылся падением гривни

В среду, 14 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,16/25,185, к закрытию котировки составили 25,24/25,265.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,155, максимальные – 25,29. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,175, максимальные – 25,32.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,1238/28,1467, к закрытию котировки составили 28,1829/28,2007.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3867/0,3874, к закрытию котировки составили 0,3838/0,3843.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"