Межбанк закрылся падением курса гривни

Во вторник, 14 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,93/26,96, к закрытию котировки составили 27,20/27,24.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,93, максимальные – 27,20. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,96, максимальные – 27,24.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,4317/29,4645, к закрытию котировки составили 29,8139/29,8577.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3667/0,3675, к закрытию котировки составили 0,3730/0,3737.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"