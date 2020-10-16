Межбанк закрылся падением курса гривни
16.10.2020, 17:13
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В пятницу, 16 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,335/28,35, к закрытию котировки составили 28,35/28,365.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,335, максимальные – 28,365. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,35, максимальные – 28,38.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,1632/33,1808, к закрытию котировки составили 33,2488/33,2636.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3624/0,3631, к закрытию котировки составили 0,3631/0,3634.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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