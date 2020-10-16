Межбанк закрылся падением курса гривни

В пятницу, 16 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,335/28,35, к закрытию котировки составили 28,35/28,365.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,335, максимальные – 28,365. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,35, максимальные – 28,38.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,1632/33,1808, к закрытию котировки составили 33,2488/33,2636.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3624/0,3631, к закрытию котировки составили 0,3631/0,3634.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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