Межбанк закрылся ростом доллара

Во вторник, 15 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,65/24,69, к закрытию котировки составили 24,77/24,80.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,65, максимальные – 24,82. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,69, максимальные – 24,845.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,2086/27,2503, к закрытию котировки составили 27,2271/27,2601.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3832/0,3840, к закрытию котировки составили 0,3842/0,3851.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"