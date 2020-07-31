Межбанк закрылся ростом курса доллара

В пятницу, 31 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,68/27,71, к закрытию котировки составили 27,71/27,74.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,61, максимальные – 27,71. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,63, максимальные – 27,74.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,9392/32,9749, к закрытию котировки составили 32,7559/32,7886.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3769/0,3775, к закрытию котировки составили 0,3739/0,3747.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Александра Шмыкова

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