Межбанк закрылся ростом курса доллара

Во вторник, 18 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,24/27,26, к закрытию котировки составили 27,275/27,295.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,22, максимальные – 27,275. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,24, максимальные – 27,295.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,3774/32,3985, к закрытию котировки составили 32,6127/32,6366.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,37/0,3704, к закрытию котировки составили 0,3731/0,3736.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Александра Шмыкова

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