Министр финансов Украины призвал западные банки отказаться от сотрудничества с Россией

Министр финансов Сергей Марченко призвал все крупнейшие банки и инвестиционные фонды мира прекратить любое сотрудничество с напавшей на Украину Россией и Беларусью, которая ей в этом помогает. Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня обратился лично к руководителям компаний финансового сектора – банкам, инвестфондам – с просьбой прекратить любое сотрудничество с Россией и Беларусью – странами, начавшими войну против народа Украины и ежедневно убивающими мирное население, уничтожающими гражданскую инфраструктуру и причиняющими ужасные страдания крупнейшей стране в Европе в 21 веке", – заявил Марченко.

Свою просьбу Марченко отправил в 35 финансовых учреждений: Allianz, Bank of America, Barclays, Blackrock, BNP Paribas, CaixaBank SA, Charles Schwab Corporation, Citigroup, Credit Agricole, Credit Suisse Group AG, Danske Bank, Deutsche Bank, Fundsmith Equity Fund, Goldman Sachs, HSBC, ING Group, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, Nationwide Building Society, NatWest Group, Nordea Group, PNC Financial Services, PNC Financial Services, Rabobank, Santander, Sarah Melvin, Standard Chartered, The Bank of New York Mellon, US Bancorp, UBS Group AG, UniCredit Group, Wells Fargo и 3i Group plc.

Он надеется, что отказ западных банков от сотрудничества с Россией сыграет роль в прекращении войны.

Национальный банк подсчитал, что суточный ВВП Украины из-за войны сократился вдвое.

Андрей Водяный

