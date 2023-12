Монголия изменила денежную политику, чтобы привлечь иностранные банки

Фото: mongolbank

Монголия изменила кредитно-денежную политику, чтобы привлечь в страну иностранные банки, пишет Вloomberg. Этот шаг обеспечит стабильность банковского сектора, "расширяя доступ к финансам и обеспечивая устойчивый рост", сказал агентству министр финансов страны Джавхлан Болд.

Центробанк заявил, что не будет требовать от иностранных банков иметь уставный капитал в размере 100 млрд тугриков (около $29 млн), что является обязательным для монгольских банков.

Ранее в стране с населением 3,4 млн человек допускались только представительства иностранных коммерческих банков, но они не могли предоставлять банковские услуги.

Сейчас в стране имеют представительства только Bank of China Ltd и Industrial and Commercial Bank of China Limited. В Монголии работали и офисы японских MUFG Bank Ltd и Sumitomo Mitsui Banking Corp, но в последние годы они закрылись.

По данным Центробанка Монголии, по состоянию на 2022 год в стране действовало 12 банков и 513 небанковских финансовых учреждений.

Страна стремится привлечь иностранные инвестиции, поскольку ее экономика сталкивается с самым высоким уровнем инфляции в Северной Азии.

Благодаря жесткой денежно-кредитной политике страна замедлила инфляцию до 8,6% в ноябре с максимума в 16,9% в июне 2022 года, свидетельствуют данные Центробанка.