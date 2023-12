Монголія змінила грошову політику, щоб залучити іноземні банки

Фото: mongolbank

Монголія змінила кредитно-грошову політику, щоб залучити до країни іноземні банки, пише Вloomberg. Цей крок забезпечить стабільність банківського сектора, "розширюючи доступ до фінансів та забезпечуючи стійке зростання", сказав агентству міністр фінансів країни Джавхлан Болд.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Центробанк заявив, що не вимагатиме від іноземних банків мати статутний капітал у розмірі 100 млрд тугриків (близько $29 млн), що є обов'язковим для монгольських банків.

Раніше в країні з населенням 3,4 млн осіб допускалися лише представництва іноземних комерційних банків, але вони не могли надавати банківські послуги.

Зараз у країні мають представництва лише Bank of China Ltd та Industrial and Commercial Bank of China Limited. У Монголії працювали й офіси японських MUFG Bank Ltd та Sumitomo Mitsui Banking Corp., але останніми роками вони закрилися.

За даними Центробанку Монголії, станом на 2022 рік у країні діяло 12 банків та 513 небанківських фінансових установ.

Країна прагне залучити іноземні інвестиції, оскільки її економіка стикається з найвищим рівнем інфляції у Північній Азії.

Завдяки жорсткій грошово-кредитній політиці країна сповільнила інфляцію до 8,6% у листопаді з максимуму 16,9% у червні 2022 року, свідчать дані Центробанку.