Туреччина офіційно припинила програму захисту ліри, запроваджену у 2021 році

Центральний банк Туреччини завершив підтримку депозитів у лірах, введену під час кризи

Фото: EPA

Туреччина офіційно припинила програму валютозахищених депозитів, яку запровадили в грудні 2021 року для підтримки ліри під час попередньої валютної кризи. Про це пише Bloomberg із посиланням на Центральний банк країни.

Як зазначається, нові рахунки з FX-захистом ліри відкривати не будуть, а чинні не поновлюватимуться з 23 серпня. Депозити, відкриті до цієї дати, продовжать діяти до закінчення строку.

Програму, відому як Kur Korumalı Mevduat (KKM), ініціював президент Реджеп Тайїп Ердоган. Вона гарантувала, що уряд покриватиме втрати вкладників у лірах, якщо падіння курсу перевищуватиме банківські відсотки.

Метою KKM було стримати попит на долари та стабілізувати ліру, яка перебувала під тиском.

Спершу програма викликала зростання курсу національної валюти. Проте пізніше, щоб знизити інфляційний тиск, Ердоган замінив економічну команду на більш ортодоксальну, підвищив процентні ставки та оголосив про поступове припинення KKM.

Міністр фінансів Мехмет Шимшек заявив, що програма у 2024 році ускладнювала боротьбу з інфляцією та порушувала механізм передання монетарної політики.

"Ми досягли ще однієї важливої мети нашої програми. Фінансова стабільність буде посилена з припиненням KKM, що була важливим умовним зобов'язанням", – зазначив Шимшек.

За даними регулятора, станом на 15 серпня обсяг депозитів за програмою знизився до 440,6 млрд ліри (близько $11 млрд) після рекордних 3,4 трлн ліри у 2023 році.