NV: НБУ готує нові норми для банків одразу після закінчення війни – деталі

Таким чином регулятор досягне своєї мети, озвученої ще у 2014 році: кількість банків в Україні має скоротитися до 50 установ

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Національний банк України збирається збільшити вимогу до власного капіталу банків із 200 млн грн до 500 млн грн одразу після завершення війни. Про це пише NV із посиланням на два джерела на банківському ринку.

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За словами співрозмовника видання, нововведення можуть запровадити вже в 2024 році. Це питання поки що дискутується.

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Після набуття чинності нових правил у банків буде рік, щоб привести свій капітал у відповідність до нових вимог.

Зараз, за даними НБУ, в Україні працюють 62 платоспроможні банки, зокрема 21 з капіталом менше за 500 млн грн.

Таким чином НБУ досягне своєї мети, озвученої ще у 2014 році: кількість банків в Україні має скоротитися до 50 установ.

6 серпня 2014 року НБУ ухвалив постанову №464, відповідно до якої він надав банкам 10 років на збільшення статутного капіталу до передбаченого законом мінімального рівня 500 млн грн.

Однак у межах антикризових дій через пандемію COVID-19 у травні 2020 року мінімальний розмір статутного капіталу для реєстрації банків знизили з 500 млн грн, прописаних у законі про банки та банківську діяльність, до 200 млн грн.

Верховна Рада на чотири роки, до 1 серпня 2024 року, продовжила дію закону про спрощену процедуру реорганізації та капіталізації банків. Це дозволяє банкам добровільно здати банківську ліцензію, розрахувавшись із вкладниками, об'єднатися з іншим банком за спрощеною процедурою, скористатися спрощеною процедурою капіталізації.