"Ризики реалізувалися". НБУ вірить, що Захід затвердить гроші для України на 2024 рік
Національний банк очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування України. Свідченням цьому, на його думку, є успішне отримання третього траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, йдеться на сайті НБУ.
НБУ вказує, що невіддільною частиною цієї програми є гарантії міжнародних партнерів, що вони також даватимуть гроші.
"Частково реалізувалися ризики ритмічності надходження зовнішньої фінансової допомоги. Водночас НБУ очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування найближчим часом. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ "Механізм розширеного фінансування" (EFF) для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів, що є невіддільною частиною цієї програми", – вказав НБУ.
Поки що рівень міжнародних резервів залишається достатнім – близько $39 млрд.
"Упродовж останніх місяців вони зменшилися несуттєво, попри меншу ритмічність надходження зовнішнього фінансування. Поточний обсяг резервів є суттєво вищим порівняно як з початком цього року, так і періодом до повномасштабного вторгнення Росії", – йдеться в повідомленні.
- Останній транш грантового фінансування від США Україна отримала на початку жовтня, а тепер Конгрес США іде на зимові канікули без ухвалення нової допомоги Україні.
- Євросоюз також досі не затвердив чотирирічну програму для України на загальну суму 50 млрд євро.