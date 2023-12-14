"Ризики реалізувалися". НБУ вірить, що Захід затвердить гроші для України на 2024 рік

Успішний перегляд кредитної програми МВФ дає Нацбанку впевненість у тому, що зовнішня фінансова допомога для України продовжиться

Фото: НБУ

Національний банк очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування України. Свідченням цьому, на його думку, є успішне отримання третього траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, йдеться на сайті НБУ.

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НБУ вказує, що невіддільною частиною цієї програми є гарантії міжнародних партнерів, що вони також даватимуть гроші.

"Частково реалізувалися ризики ритмічності надходження зовнішньої фінансової допомоги. Водночас НБУ очікує на відновлення ритмічності зовнішнього фінансування найближчим часом. Фундаментом для цього, зокрема, є успішне завершення другого перегляду програми МВФ "Механізм розширеного фінансування" (EFF) для України та відповідні запевнення міжнародних партнерів, що є невіддільною частиною цієї програми", – вказав НБУ.

Поки що рівень міжнародних резервів залишається достатнім – близько $39 млрд.

"Упродовж останніх місяців вони зменшилися несуттєво, попри меншу ритмічність надходження зовнішнього фінансування. Поточний обсяг резервів є суттєво вищим порівняно як з початком цього року, так і періодом до повномасштабного вторгнення Росії", – йдеться в повідомленні.