"Риски реализовались". НБУ верит, что Запад утвердит деньги для Украины на 2024 год
Национальный банк ожидает возобновления ритмичности внешнего финансирования Украины. Свидетельством этому, по его мнению, является успешное получение третьего транша кредита Международного валютного фонда, говорится на сайте НБУ.
НБУ указывает, что неотделимой частью этой программы являются гарантии международных партнеров, что они будут также давать деньги.
"Отчасти реализовались риски ритмичности поступления внешней финансовой помощи. В то же время НБУ ожидает возобновления ритмичности внешнего финансирования в ближайшее время. Фундаментом для этого, в частности, является успешное завершение второго пересмотра программы МВФ "Механизм расширенного финансирования" (EFF) для Украины и соответствующие заверения международных партнеров, что является неотъемлемой частью этой программы", – указал НБУ.
Пока уровень международных резервов остается достаточным – около $39 млрд.
"На протяжении последних месяцев они уменьшились несущественно, несмотря на меньшую ритмичность поступления внешнего финансирования. Текущий объем резервов существенно выше по сравнению как с началом этого года, так и с периодом до полномасштабного вторжения России", — говорится в сообщении.
- Последний транш грантового финансирования от США Украина получила в начале октября, а теперь Конгресс США уходит на зимние каникулы без принятия новой помощи Украине.
- Евросоюз также не утвердил четырехлетнюю программу для Украины на общую сумму 50 млрд евро.