"Риски реализовались". НБУ верит, что Запад утвердит деньги для Украины на 2024 год

Успешный пересмотр кредитной программы МВФ дает Нацбанку уверенность в том, что внешняя финансовая помощь для Украины продолжится

Фото: НБУ

Национальный банк ожидает возобновления ритмичности внешнего финансирования Украины. Свидетельством этому, по его мнению, является успешное получение третьего транша кредита Международного валютного фонда, говорится на сайте НБУ.

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НБУ указывает, что неотделимой частью этой программы являются гарантии международных партнеров, что они будут также давать деньги.

"Отчасти реализовались риски ритмичности поступления внешней финансовой помощи. В то же время НБУ ожидает возобновления ритмичности внешнего финансирования в ближайшее время. Фундаментом для этого, в частности, является успешное завершение второго пересмотра программы МВФ "Механизм расширенного финансирования" (EFF) для Украины и соответствующие заверения международных партнеров, что является неотъемлемой частью этой программы", – указал НБУ.

Пока уровень международных резервов остается достаточным – около $39 млрд.

"На протяжении последних месяцев они уменьшились несущественно, несмотря на меньшую ритмичность поступления внешнего финансирования. Текущий объем резервов существенно выше по сравнению как с началом этого года, так и с периодом до полномасштабного вторжения России", — говорится в сообщении.