Зменшення фінансової допомоги відобразилося на міжнародних резервах України

Міжнародні резерви НБУ зменшилися четвертий місяць поспіль: вже $38,8 млрд

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Міжнародні резерви України в жовтні 2023 року скоротилися на 0,5% – з $38,97 млрд до $38,79 млрд. Таке падіння пов'язане зі скороченням міжнародної допомоги, свідчить повідомлення на сайті Національного банку України.

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Чистий продаж валюти у листопаді значно зменшився (більш ніж на 25% до $2,45 млрд), але й відчутно впали надходження на користь уряду.

Протягом місяця на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло тільки $2,33 млрд:

→ $1,64 млрд – від Євросоюзу;

→ $403,8 млн – від Світового банку (більшість суми – під гарантії Великої Британії);

→ $286,9 млн – від розміщення валютних облігацій.

Водночас уряд виплатив за боргами $109,2 млн і окремо сплатив Міжнародному валютному фонду ще $250,3 млн.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) збільшила вартість міжнародних резервів України на $283,8 млн.

Попри скорочення резервів, вони залишаються на високому рівні. Їх поточний обсяг забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.