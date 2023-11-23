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Україна отримала $400 млн під гарантії Британії на зарплати медикам і пенсії

Этот материал также доступен на русском
23.11.2023, 13:19
Україна отримала $400 млн під гарантії Британії на зарплати медикам і пенсії - Фото
Фото: depositphotos.com

Світовий банк виділив для України $400 млн під гарантію Великої Британії на часткову компенсацію державних видатків на зарплати медикам і пенсії. Про це повідомило Міністерство фінансів.

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Гроші уже надійшли до державного бюджету.

"Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України. Вдячний уряду Великої Британії та команді Світового банку за продуктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація необхідних фінансових ресурсів. Окремо хочу подякувати Великій Британії за наміри зберегти пряму бюджетну підтримку України у наступному році", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Це не грантове фінансування, як у випадку з допомогою від США, а кредит із пільговими умовами: строк погашення 19 років із п'ятирічним пільговим періодом.

Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року становить $2 млрд.

Читайте також: Міністерка фінансів США: Не можна допустити, щоб Україна програла, бо їй не вистачило грошей

Андрій Водяний
Сергій МарченкоВелика БританіяМінфінфінансова допомога
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