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Україна отримала чергові 1,5 млрд євро від Євросоюзу

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 12:59
Україна отримала чергові 1,5 млрд євро від Євросоюзу - Фото
Урсула фон дер Ляєн (Фото - EPA)

Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги у 1,5 млрд євро від ЄС. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"ЄС фінансово підтримує економічну стабільність та надання державних послуг в Україні з самого початку війни Росії. Сьогодні ми виплатили ще 1,5 млрд євро. Наша допомога Україні наразі склала 85 млрд євро. Буде більше. Ми запропонували 50 млрд євро для України до 2027 року", – написала фон дер Ляєн у соцмережах.

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З початку повномасштабної війни це вже 16-й транш макрофінансової допомоги. З березня 2023 року їх виділяють щомісяця в однаковому розмірі – 1,5 млрд євро.

До кінця року Україна має отримати ще один транш.

Гроші надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі з обслуговування боргу замість України сплачуватимуть країни ЄС.

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Роман Бриль
євросоюзєврокомісіямакрофінансова допомогафінансова допомога україні
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