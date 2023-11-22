Україна отримала чергові 1,5 млрд євро від Євросоюзу

Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги у 1,5 млрд євро від ЄС. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"ЄС фінансово підтримує економічну стабільність та надання державних послуг в Україні з самого початку війни Росії. Сьогодні ми виплатили ще 1,5 млрд євро. Наша допомога Україні наразі склала 85 млрд євро. Буде більше. Ми запропонували 50 млрд євро для України до 2027 року", – написала фон дер Ляєн у соцмережах.

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З початку повномасштабної війни це вже 16-й транш макрофінансової допомоги. З березня 2023 року їх виділяють щомісяця в однаковому розмірі – 1,5 млрд євро.

До кінця року Україна має отримати ще один транш.

Гроші надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі з обслуговування боргу замість України сплачуватимуть країни ЄС.

6 грудня 2022 року країни ЄС затвердили пакетну угоду, яка передбачає надання Україні 18 млрд євро на фінансування дефіциту бюджету у 2023 році.

20 червня 2023 року Європейська комісія запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування обсягом близько 50 млрд євро, який забезпечить послідовну, передбачувану підтримку України на період 2024-2027 років.

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