Украина получила очередные 1,5 млрд евро от Евросоюза

Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро от ЕС. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС финансово поддерживает экономическую стабильность и предоставление государственных услуг в Украине с самого начала войны России. Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро. Наша помощь Украине в настоящее время составила 85 млрд евро. Будет больше. Мы предложили 50 млрд евро для Украины до 2027 года", — написала фон дер Ляйен в соцсетях.

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С начала полномасштабной войны это уже 16-й транш макрофинансовой помощи. С марта 2023 года их выделяют ежемесячно в одинаковом размере — 1,5 млрд евро.

До конца года Украина должна получить еще один транш.

Деньги предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.

6 декабря 2022 года страны ЕС утвердили пакетное соглашение, предусматривающее предоставление Украине 18 млрд евро на финансирование дефицита бюджета в 2023 году.

20 июня 2023 года Европейская комиссия предложила создать специальный инструмент финансирования в объеме около 50 млрд евро, который обеспечит последовательную, предполагаемую поддержку Украины на период 2024-2027 годов.

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