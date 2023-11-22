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Украина получила очередные 1,5 млрд евро от Евросоюза

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 12:59
Украина получила очередные 1,5 млрд евро от Евросоюза - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото - EPA)

Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи в 1,5 млрд евро от ЕС. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.  

"ЕС финансово поддерживает экономическую стабильность и предоставление государственных услуг в Украине с самого начала войны России. Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро. Наша помощь Украине в настоящее время составила 85 млрд евро. Будет больше. Мы предложили 50 млрд евро для Украины до 2027 года", — написала фон дер Ляйен в соцсетях.

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С начала полномасштабной войны это уже 16-й транш макрофинансовой помощи. С марта 2023 года их выделяют ежемесячно в одинаковом размере — 1,5 млрд евро.

До конца года Украина должна получить еще один транш.

Деньги предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.

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Роман Брыль
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